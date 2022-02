Spiagge | ecco la doppia beffa Concessioni a rischio per la norma europea e adesso anche più salate

(Di venerdì 11 febbraio 2022) ANCONA - Caro mare, ma quanto mi costi? Non bastava la spada di Damocle della direttiva Bolkestein , che ha messo in subbuglio l'intero settore balneare. Ora arrival'aumento record dei canoni ...

Insomma, dopo il caro bollette ed il caro materie prime , si profila anche il caro. APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Castelli e le concessione balneari: 'Nessun dogma europeo, un...Trasegrete, santuari, arte e movida Il mulino di Santorini. (Airbnb) Oppure, si può optare ... E chi può permettersi, in termini economici e di tempo, quel qualcosa in più,anche l'isola ...La Lega, i suoi ministri e i suoi parlamentari stanno lavorando per una soluzione che, nel rispetto delle regole, non permetta la svendita delle spiagge italiane». Tajani: tutelare imprese da ...Insomma, dopo il caro bollette ed il caro materie prime, si profila anche il caro spiagge. Il decreto 500 del 14 dicembre 2021 - come ha reso noto una recente circolare del Ministero delle ...