Smart working nella Pubblica amministrazione e in azienda: cosa cambia con la fine dello stato di emergenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tra le conseguenze della fine dello stato di emergenza, che non dovrebbe essere prorogato oltre il 31 marzo, ci sarà un cambiamento nelle regole dello Smart working. Ecco qual è il motivo e come potrebbe cambiare il cosiddetto lavoro agile, sia nella Pubblica amministrazione sia nelle aziende. fine dello stato di emergenza e Smart working: cosa cambierà e come funzionerà Il 31 marzo 2022 è prevista la fine dello stato di emergenza che, da gennaio 2020, ha reso possibile il ricorso ad alcune ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tra le conseguenze delladi, che non dovrebbe essere prorogato oltre il 31 marzo, ci sarà unmento nelle regole. Ecco qual è il motivo e come potrebbere il cosiddetto lavoro agile, siasia nelle aziende.dicambierà e come funzionerà Il 31 marzo 2022 è prevista ladiche, da gennaio 2020, ha reso possibile il ricorso ad alcune ...

Advertising

SkyTG24 : Smart working e fine dello stato di emergenza: cosa cambia dal 31 marzo - fattoquotidiano : Brunetta-Jekyll attacca gli statali in smart working. Ma Brunetta-Hyde ha firmato le linee guida che consentono il… - Corriere : Smart working, stop di Brunetta: «Vaccini, basta far finta di lavorare». Insorge la Cgil - Zio_Dino : RT @MarevaBogi: Impiastricciando foto nei ritagli dello smart working. È venerdì pomeriggio... mi assolvono da sola. - casa_hi : Come rendere la tua casa ideale per lo smart working -