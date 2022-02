Sci di fondo, 15km maschile oggi in tv: orario e diretta streaming Olimpiadi Pechino 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della 15 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. E’ tempo di tornare in pista sull’anello di Zhangjiakou. Saranno quattro gli azzurre al via: Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura. Appuntamento alle ore 8 italiane. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di Eurosport, Discovery+ e in chiaro su Rai ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv della 15 kmdi sci dialleinvernali di. E’ tempo di tornare in pista sull’anello di Zhangjiakou. Saranno quattro gli azzurre al via: Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura. Appuntamento alle ore 8 italiane. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Latv – La gara sarà trasmessa insui canali di Eurosport, Discovery+ e in chiaro su Rai ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - Eurosport_IT : 'SIAMO SFINITI ANCHE NOI' ?????? L'impresa di Federico Pellegrino nella sprint della tecnica libera di sci di fondo h… - sportface2016 : #Pechino2022, oggi in tv la 15km maschile di #scidifondo: l'orario e come vedere la gara #Beijing2022 #WinterGames… - infoitsport : Sci di fondo oggi Pechino 2022: orario d'inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani -