(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La consapevolezza che bastano una o due porzioni diazzurro a settimana per ridurre marcatamente il rischio di malattie cardiache -sottolinea Vaccaro- facilita l'adesione alle raccomandazioni nutrizionali in confronto al generico consiglio di consumare ogni tipo di prodotto della pesca con una frequenza maggiore. Guardando agli aspetti ambientali, la scelta preferenziale diazzurro di piccola taglia, e con un breve ciclo di vita come alici, sardine, sgombri, aringhe e molti altri pesci meno noti ma molto diffusi nel mar Mediterraneo, ha un impatto rilevante sull'ecosistema marino ed è molto più sostenibile dell'utilizzo di specie, ritenute più pregiate, che arrivano sulla nostra tavola grazie all'acquacultura o alla pesca intensiva". All'innovativo, insieme ai professori Vaccaro e Riccardi, hanno preso ...

Advertising

CaFoscari : ??Agnese, la figlia sconosciuta di #MarcoPolo. L’eccezionale scoperta di Marcello Bolognari, dottorando del team di… - sulsitodisimone : Ricerca, studio Federico II: mangiare pesce fa bene al cuore ma solo se è grasso - ParliamoDiNews : Ricerca, studio Federico II: mangiare pesce fa bene al cuore ma solo se è grasso – Libero Quotidiano #ricerca… - ParliamoDiNews : **Ricerca: studio Federico II, mangiare pesce fa bene al cuore ma solo se è grasso** (2) – Libero Quotidiano #**ric… - fisco24_info : Ricerca, studio Federico II: mangiare pesce fa bene al cuore ma solo se è grasso: (Adnkronos) - Se numerosi studi h… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ricerca studio

Il Tempo

Stai navigando sul web disperatamente alladi un regalo per San Valentino ? Ti stai barcamenando da una settimana tra i vari negozi ...prima di andare in diretta Assistenza prioritaria69$......al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del ministero dell'Università e della. Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Bonus formazione manageriale e borse di: ...Questa ulteriore parte della ricerca ha mostrato come nessun bambino di quelli osservati abbia presentato disturbi di alcun genere. “Pur trattandosi di uno studio dai numeri contenuti – conclude il ...E dal momento che per i bambini più piccoli non esiste altra forma di protezione da Covid, i curatori della ricerca dell’Irccs triestino si sono chiesti se fosse utile proseguire l’allattamento nel ...