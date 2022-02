Omicidio Sacchi | pm | “Luca ucciso con violenza gratuita”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’diè stata una vicenda paradossale, in cui la vittima è stata fatta passare come accusato. In questo processo c’è chi ha da subito mistificato i fatti, con veri e propri depistaggi, cercando di far passare tutto come una rapina andata male. Princi, che ha tradito l’amico, Anastasia che inizialmente ha mentito e poi ha continuato a omettere i fatti”. Così la pm Giulia Guccione nella sua requisitoria nell’aula bunker di Rebibbia, al processo per l’dicon un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. “Senza questi atteggiamenti oggi avremmo maggiori elementi, ma fortunatamente abbiamo potuto chiarire e ...

Requisitoria nell'aula bunker di Rebibbia: "La vittima è stata fatta passare come accusato. Da Anastasia e Princi mistificazioni e depistaggi" "L'omicidio di Luca Sacchi è stata una vicenda paradossale, in cui la vittima è stata fatta passare come accusato. In questo processo c'è chi ha da subito mistificato i fatti, con veri e propri ...