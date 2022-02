Mole Urbana - Al via la produzione dei prototipi nell'ex fabbrica Blutec di Rivoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Up di Umberto Palermo ha avviato la produzione dei primi 50 prototipi della Mole Urbana, che verranno assemblati nell'ex fabbrica Blutec (e prima ancora appartenente alla Stola) di Rivoli, in provincia di Torino. L'azienda di design ha avviato una trattativa con il Mise e con i commissari della Blutec per rilevarne le attività piemontesi: per il momento, 15 addetti sono impegnati nel progetto, ma l'obiettivo - se i negoziati andranno in porto - è di raggiungere quota 70 dipendenti nel 2023, quando inizierà effettivamente la produzione degli esemplari destinati alla vendita. Gli obiettivi del piano industriale. Per il suo quadriciclo elettrico, Umberto Palermo ha posto un obiettivo di 5.000 unità all'anno: un volume ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Up di Umberto Palermo ha avviato ladei primi 50della, che verranno assemblati'ex(e prima ancora appartenente alla Stola) di, in provincia di Torino. L'azienda di design ha avviato una trattativa con il Mise e con i commissari dellaper rilevarne le attività piemontesi: per il momento, 15 addetti sono impegnati nel progetto, ma l'obiettivo - se i negoziati andranno in porto - è di raggiungere quota 70 dipendenti nel 2023, quando inizierà effettivamente ladegli esemplari destinati alla vendita. Gli obiettivi del piano industriale. Per il suo quadriciclo elettrico, Umberto Palermo ha posto un obiettivo di 5.000 unità all'anno: un volume ...

