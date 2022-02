Milan | dopo Theo Hernandez pronti altri due rinnovi!

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Giornata di rinnovi in casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, oggi è attesa l’ufficialità del prolungamento dicon la maglia rossonera, poi toccherà a Rafael Leao e Ismael Bennacer. Rafael Leao Un tris di rinnovi per il club di via Aldo Rossi, uno per ogni settore del campo, in modo da rafforzare l’ossatura del gruppo che ha contribuito alla rinascita delin campionato e in Europa. Bennacer e Leao sono sbarcati in rossonero insieme, nell’estate del 2019, e salvo clamorosi colpi di scena entrambi dovrebbero rinnovare fino al 2026.

Si sofferma sul momento delil derby e la vittoria in coppa Italia Luca Serafini nel suo editoriale per Milannews. Il giornalista esperto del mondo rossonero scrive... sono contati i difensori un'altra volta nonostante il recupero di Tomori sia completatoi ... Al netto degli eventuali scongiuri c'è da ricordare che mentre in viaggio ilha collezionato un ...se ne vanno Bogarde e Kluivert (direzione Milan), Musampa e, appunto Overmars, che sbarcherà in Inghilterra per incantare anche in Premier League. La maglia arancione dell'Olanda diventa come una ...La sbandata di San Siro ha lasciato il segno. Il giorno dopo il pesante 4-0 rimediato a San Siro in Coppa Italia contro il Milan, volato in semifinale, il morale a Formello è sotto i tacchi. C'è ...