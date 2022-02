Maturità: studenti Milano, sia diversa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche a Milano gli studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza contro l'esame di Maturità proposto dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che reintroduce lo scritto dopo due anni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche aglidelle scuole superiori sono scesi in piazza contro l'esame diproposto dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che reintroduce lo scritto dopo due anni di ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fleinaudi : Studenti in piazza contro le prove scritte per l’esame di maturità. Abbasso la maturità, viva la mediocrità. - fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi… - Italia_Notizie : Studenti in corteo a Milano contro regole della maturità e alternanza scuola-lavoro: «Lorenzo vive con noi»… - Roc_and_Roll : RT @Linkiesta: L’esame di maturità cambia ancora -