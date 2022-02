Marsaglia, gli azzurri come figurine e la proposta indecente del Dt (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lì vicino, casualmente, c'è un giornalista della Gazzetta dello Sport, Simone Battaggia, che fa bene il suo mestiere e blocca Marsaglia. Matteo si sfoga, racconta tutto. Bum. La notizia fa il giro ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lì vicino, casualmente, c'è un giornalista della Gazzetta dello Sport, Simone Battaggia, che fa bene il suo mestiere e blocca. Matteo si sfoga, racconta tutto. Bum. La notizia fa il giro ...

Advertising

BonaNinda : RT @TgrRaiAltoAdige: Olimpiadi di Pechino Male gli altoatesini nel SuperG, vinto dall'austriaco Mayer Solo 21 esimo Dominik Paris Fuori Chr… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Olimpiadi di Pechino Male gli altoatesini nel SuperG, vinto dall'austriaco Mayer Solo 21 esimo Dominik Paris Fuori Chr… - mazzettam : RT @peterkama: 'Dovrei dire che sto male, dichiarare il falso? E dovrei fare questo per cosa? Per riparare gli errori di chi ci ha portato… - LIRRIVERENTE3 : 'Dovrei dire che sto male, dichiarare il falso? E dovrei fare questo per cosa? Per riparare gli errori di chi ci ha… - peterkama : 'Dovrei dire che sto male, dichiarare il falso? E dovrei fare questo per cosa? Per riparare gli errori di chi ci h… -