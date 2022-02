Ingerisce per sbaglio la batteria dell’orsacchiotto. Morto bimbo di un anno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una storia atroce quella che ci arriva da Eastfield, nei pressi di Cumbernauld, nel Regno Unito. Il protagonista di questa vicenda agghiacciante è un bimbo di appena un anno. Il suo nome era Hugh McMahon. Parliamo al passato perché il piccolo non c’è più. È Morto dopo aver ingerito una batteria piatta di litio mentre giocava con un orsacchiotto della VTech Swing & Sing. A riportare la notizia in Italia è il Messaggero. Il quotidiano racconta che mentre Hugh McMahon giocava, i genitori hanno visto che stava poco bene e lo hanno portato di corsa all’ospedale. I medici hanno notato che il suo sangue era diventato acido e non si coagulava: aveva un buco nel cuore, una ferita da ustione, causata dalle sostanze chimiche contenute all’interno della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una storia atroce quella che ci arriva da Eastfield, nei pressi di Cumbernauld, nel Regno Unito. Il protagonista di questa vicenda agghiacciante è undi appena un. Il suo nome era Hugh McMahon. Parliamo al passato perché il piccolo non c’è più. Èdopo aver ingerito unapiatta di litio mentre giocava con un orsacchiotto della VTech Swing & Sing. A riportare la notizia in Italia è il Messaggero. Il quotidiano racconta che mentre Hugh McMahon giocava, i genitori hvisto che stava poco bene e lo hportato di corsa all’ospedale. I medici hnotato che il suo sangue era diventato acido e non si coagulava: aveva un buco nel cuore, una ferita da ustione, causata dalle sostanze chimiche contenute all’interno della ...

