Il cantante mascherato 2022 da stasera su Rai 1: dalle maschere ai duetti, si parte (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il venerdì sera di Rai 1 è il venerdì sera di Milly Carlucci. Dopo aver regalato alla rete una ottima edizione di Ballando con le stelle, con ascolti più che brillanti, Milly ci riprova. Questa volta si va in scena con Il cantante mascherato giunto alla sua terza edizione. Oggi, 11 febbraio 2022, vedremo proprio la prima puntata del programma di Rai 1. Una sorta di vetrina: puntata di presentazione quella de Il cantante mascherato 2022 in onda questa sera. Scopriremo infatti quali sono le maschere di questa terza edizione, ammireremo i costumi e cercheremo anche di capire chi si nasconde dietro alla maschera appunto. Una serata diversa dal solito per svariati motivi: innanzi tutto il numero di concorrenti che in questa edizione è cresciuto, anche perchè le puntate del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il venerdì sera di Rai 1 è il venerdì sera di Milly Carlucci. Dopo aver regalato alla rete una ottima edizione di Ballando con le stelle, con ascolti più che brillanti, Milly ci riprova. Questa volta si va in scena con Ilgiunto alla sua terza edizione. Oggi, 11 febbraio, vedremo proprio la prima puntata del programma di Rai 1. Una sorta di vetrina: puntata di presentazione quella de Ilin onda questa sera. Scopriremo infatti quali sono ledi questa terza edizione, ammireremo i costumi e cercheremo anche di capire chi si nasconde dietro alla maschera appunto. Una serata diversa dal solito per svariati motivi: innanzi tutto il numero di concorrenti che in questa edizione è cresciuto, anche perchè le puntate del ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - Erica94553798 : - eliophilia : Ah ma stasera finalmente c'è quell'altra trashata assurda del cantante mascherato, ok ok pronta - Teleblogmag : Gli appuntamenti in tv nella prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente a… - SerieTvserie : Il Cantante Mascherato 3: anticipazioni puntata 11 febbraio 2022, Maschere, concorrenti -