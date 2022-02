**Governo: un anno da premier, per Draghi inizia countdown,'in campo nel '23? Lo escludo'** (3) (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il 5 agosto il suo governo dispone, a partire da settembre, l'obbligo di certificazione verde per docenti, studenti universitari e per i trasporti su lunga percorrenza. Sul fronte internazionale, per volontà del premier si tiene in videoconferenza un vertice straordinario del G7 per discutere le conseguenze del ritiro dall'Afghanistan, con l'offensiva talebana che ha portato alla caduta di Kabul e alla conclusione, drammatica per modalità e tempi, di una guerra ventennale. A settembre, con piglio deciso, Draghi continua l'impostazione dura sul green pass, soprattutto per piegare le ultime sacche di resistenza, quelle dei no vax, ma anche degli indecisi intimoriti dal vaccino. Viene varato un decreto che, a partire dal 15 ottobre, estende l'uso della certificazione verde per accedere ad ogni luogo di lavoro, sia nell'ambito della pubblica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il 5 agosto il suo governo dispone, a partire da settembre, l'obbligo di certificazione verde per docenti, studenti universitari e per i trasporti su lunga percorrenza. Sul fronte internazionale, per volontà delsi tiene in videoconferenza un vertice straordinario del G7 per discutere le conseguenze del ritiro dall'Afghanistan, con l'offensiva talebana che ha portato alla caduta di Kabul e alla conclusione, drammatica per modalità e tempi, di una guerra ventennale. A settembre, con piglio deciso,continua l'impostazione dura sul green pass, soprattutto per piegare le ultime sacche di resistenza, quelle dei no vax, ma anche degli indecisi intimoriti dal vaccino. Viene varato un decreto che, a partire dal 15 ottobre, estende l'uso della certificazione verde per accedere ad ogni luogo di lavoro, sia nell'ambito della pubblica ...

