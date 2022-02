Giorno del ricordo a Ragusa, il sindaco commemora vittime delle foibe (Di venerdì 11 febbraio 2022) In occasione del Giorno del ricordo, 10 febbraio, in cui si ricordano gli eccidi perpetrati dalle forze titoiste contro le popolazioni dell’Istria e della Dalmazia, il sindaco di Ragusa ha deposto un omaggio floreale dinanzi alla lapide dedicata alle vittime delle foibe apposta sul prospetto adiacente all’ingresso del Palazzo di Città. mentre nella serata la facciata di Palazzo di Città è stata illuminata con i colori della bandiera italiana. Cassì ha anche diffuso questa dichiarazione “Con un momento di commemorazione istituzionale e di preghiera, abbiamo celebrato oggi la Giornata del ricordo, dedicata alle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Un momento ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) In occasione deldel, 10 febbraio, in cui si ricordano gli eccidi perpetrati dalle forze titoiste contro le popolazioni dell’Istria e della Dalmazia, ildiha deposto un omaggio floreale dinanzi alla lapide dedicata alleapposta sul prospetto adiacente all’ingresso del Palazzo di Città. mentre nella serata la facciata di Palazzo di Città è stata illuminata con i colori della bandiera italiana. Cassì ha anche diffuso questa dichiarazione “Con un momento dizione istituzionale e di preghiera, abbiamo celebrato oggi la Giornata del, dedicata alledei massacrie dell’esodo giuliano dalmata. Un momento ...

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del Giorno del #Ricordo: - elio_vito : Guarda caso, proprio il giorno in cui alla Camera inizia la discussione degli emendamenti alla legge sul fine vita… - NicolaPorro : ???????Come ogni anno il Giorno del ricordo viene negato dai benpensanti di sinistra. E c’è chi addirittura non volev… - lorenzomorandot : RT @_MicroMega_: #GiornodelRicordo e uso politico della memoria. E ripartono gli attacchi a #Montanari - @tomasomontanari: “Attaccare l’uni… - Aryaviola13 : RT @ItalianArmy_fam: + **Hobi in un commento al feed di un Army ha detto che ha fatto questo video il giorno del servizio pubblicitario per… -