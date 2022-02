Formula 1 - Da Woking con furore: ecco la McLaren MCL36 (Di venerdì 11 febbraio 2022) La McLaren è la quarta squadra di Formula 1 a mostrare forme e colori della propria monoposto 2022. Dal McLaren Technology Center di Woking, i piloti - Daniel Ricciardo e Lando Norris - unitamente al Top Management del team, hanno tolto i veli alla nuova MCL36 motorizzata Mercedes. Oltre alla nuova McLaren di Formula 1, che ha chiaramente catalizzato l'attenzione, il team ha approfittato per presentare anche la Arrow McLaren SP che prenderà parte alla Indycar, la MX di Extreme E e il proprio team di eSports. Livrea eccentrica. Colori brillanti per questa nuova McLaren MCL36: l'arancione si fonde adesso con una larga fascia nera che attraversa tutta la monoposto e si fonde con l'azzurro "Gulf" che tanto aveva fatto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 febbraio 2022) Laè la quarta squadra di1 a mostrare forme e colori della propria monoposto 2022. DalTechnology Center di, i piloti - Daniel Ricciardo e Lando Norris - unitamente al Top Management del team, hanno tolto i veli alla nuovamotorizzata Mercedes. Oltre alla nuovadi1, che ha chiaramente catalizzato l'attenzione, il team ha approfittato per presentare anche la ArrowSP che prenderà parte alla Indycar, la MX di Extreme E e il proprio team di eSports. Livrea eccentrica. Colori brillanti per questa nuova: l'arancione si fonde adesso con una larga fascia nera che attraversa tutta la monoposto e si fonde con l'azzurro "Gulf" che tanto aveva fatto ...

