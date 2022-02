Firenze: 2 chili di droga in auto e in casa. Arrestato 25enne (Di venerdì 11 febbraio 2022) Aveva oltre due chili di droga in automobile e in casa. Per questo un 25enne è stato Arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, per detenzione di oltre 2 chilogrammi di sostanze stupefacenti di vario tipo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Aveva oltre duediinmobile e in. Per questo unè statodai carabinieri in flagranza di reato, per detenzione di oltre 2 chilogrammi di sostanze stupefacenti di vario tipo L'articolo proviene daPost.

