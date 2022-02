Fine obbligo mascherine all’aperto da oggi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Finisce l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto a partire da oggi 11 febbraio. Sarà comunque necessario portarle con sé ed indossarle in caso di affollamenti. Rimane in vigore l’obbligo fino al 31 marzo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso. La decisione di togliere l’obbligo all’aperto è un altro segnale verso la Fine delle restrizioni. Altri segnali del ritorno alla normalità arrivano dal mondo delle discoteche, dove da questo weekend si tornerà a ballare, ma solo per chi è in possesso di Green pass rafforzato “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale – si legge nell’ordinanza – di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso ... Leggi su udine20 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Finisce l’di indossare lea partire da11 febbraio. Sarà comunque necessario portarle con sé ed indossarle in caso di affollamenti. Rimane in vigore l’fino al 31 marzo di indossare lenei luoghi al chiuso. La decisione di togliere l’è un altro segnale verso ladelle restrizioni. Altri segnali del ritorno alla normalità arrivano dal mondo delle discoteche, dove da questo weekend si tornerà a ballare, ma solo per chi è in possesso di Green pass rafforzato “Fino al 31 marzo 2022 è fattosull’intero territorio nazionale – si legge nell’ordinanza – di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso ...

Corriere : Entro la fine di febbraio i positivi al Covid nel Regno Unito non avranno più l'obbligo legale di rimanere in auto-… - NicolaPorro : ?? Il #greenpass per controllare gli italiani, la cantonata della Ronzulli sui #novax e la fine del centrodestra. Qu… - ZeniaConfusa : RT @whazdatdude: Fine dell'obbligo di mascherina all'aperto dall'11 Febbraio. Finalmente sapremo che faccia hanno quelli che conosciamo da… - Bobe_bot : Da oggi non c’è più l’obbligo di mascherina all’aperto ( - RibitB : RT @heythereelena: capisci che questa pandemia ti ha causato traumi non indifferenti quando alla notizia della fine dell'obbligo delle masc… -