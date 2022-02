Esame di maturità 2022, quanto peserà il triennio nella valutazione e qual è la decisione sulla seconda prova (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si fanno sempre più definite le modalità dell’Esame di maturità 2022, che avverrà tra appena 4 mesi. La prima prova avverrà infatti il 22 giugno, mentre la seconda prova ha suscitato numerose polemiche. Ecco cosa è stato deciso e cosa cambierà rispetto agli anni precedenti. Esame di maturità 2022, arriva la decisione sulla seconda prova scritta L’ordinanza incaricata di definire le modalità di svolgimento dell’Esame di maturità è stata trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato, da parte delle Commissioni parlamentari. In questa nuova versione dell’ordinanza si trova la conferma della seconda ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si fanno sempre più definite le modalità dell’di, che avverrà tra appena 4 mesi. La primaavverrà infatti il 22 giugno, mentre laha suscitato numerose polemiche. Ecco cosa è stato deciso e cosa cambierà rispetto agli anni precedenti.di, arriva lascritta L’ordinanza incaricata di definire le modalità di svolgimento dell’diè stata trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato, da parte delle Commissioni parlamentari. In questa nuova versione dell’ordinanza si trova la conferma della...

Advertising

rtl1025 : ?? 'L’esame di #maturità è sempre più un mostriciattolo informe. Inutile. Va abolito, assieme al valore #legale del… - fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fleinaudi : Studenti in piazza contro le prove scritte per l’esame di maturità. Abbasso la maturità, viva la mediocrità. - MusicNews81 : RT @localteamtv: Milano, il corteo degli studenti contro le modalità dell'esame maturità e dell'alternanza scuola-lavoro #studenti #protes… - valeriafedeli : Dalla necessaria sicurezza e qualità dei percorsi formativi dentro la #scuola all’esame di #maturità al sostegno ch… -