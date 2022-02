Elena, la nuova vita di una giudice e avvocatessa che prima di diventare donna si chiamava Andrea (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando Andrea ha detto a sua moglie che voleva diventare una donna, lei le ha risposto: “Tu per me sei morto, non esisti più”. E invece oggi Andrea è più vivo che mai. Anzi, lo è Elena, 59 anni, giudice trans* e avvocatessa della provincia di Milano. A raccontare questa storia di transizione, in un’intervista alla stessa Elena, è Mow. L’avvocatessa e giudice Elena (Foto concessa da Mow) Elena e la paura di perdere i clienti a lavoro È nata come Andrea, ma oggi si chiama Elena. L’avvocatessa e giudice onorario racconta che la sua esperienza di transizione non è stata sempre difficile e dolorsa, ma comunque non sono ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quandoha detto a sua moglie che volevauna, lei le ha risposto: “Tu per me sei morto, non esisti più”. E invece oggiè più vivo che mai. Anzi, lo è, 59 anni,trans* edella provincia di Milano. A raccontare questa storia di transizione, in un’intervista alla stessa, è Mow. L’(Foto concessa da Mow)e la paura di perdere i clienti a lavoro È nata come, ma oggi si chiama. L’onorario racconta che la sua esperienza di transizione non è stata sempre difficile e dolorsa, ma comunque non sono ...

Advertising

Luce_news : Elena, la nuova vita di una giudice e avvocatessa che prima di diventare donna si chiamava Andrea - Elena_Siena_ : RT @heythreshold: 'ho visto manila sotto una nuova luce, lei è la più furba di tutti: ha coltivato l'amicizia con tutti ma teme me, te, kat… - elena_ele6 : RT @giorgiogilestro: Il riassunto ultimo della situazione. Non si può 'tornare' alla normalità perché il mondo pre covid non esiste più. Bi… - ange_supporters : RT @_MoonRiverGirl: Mentre in casetta c’è metà cast della nuova edizione di amici 22, l’altra metà di amici 21 si è spostata su Instagram… - _MoonRiverGirl : Mentre in casetta c’è metà cast della nuova edizione di amici 22, l’altra metà di amici 21 si è spostata su Instag… -