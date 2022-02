Da oggi niente obbligo di mascherine all’aperto, riaprono le discoteche Misure contenute nel decreto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da oggi in tutta Italia si può andare in luoghi pubblici all’aperto senza indossare la mascherina. Che però va portata con sé per metterla in caso di assembramenti. Mascherina che deve essere indossata nei mezzi pubblici ed in altre circostanze e per vari contesti è richiesta la ffp2. riaprono oggi le discoteche. Sono fra le Misure contenute nel recente decreto. L'articolo Da oggi niente obbligo di mascherine all’aperto, riaprono le discoteche <small class="subtitle">Misure contenute nel decreto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dain tutta Italia si può andare in luoghi pubblicisenza indossare la mascherina. Che però va portata con sé per metterla in caso di assembramenti. Mascherina che deve essere indossata nei mezzi pubblici ed in altre circostanze e per vari contesti è richiesta la ffp2.le. Sono fra lenel recente. L'articolo Dadile nel proviene da Noi Notizie..

