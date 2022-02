Covid oggi Ucraina, 41.229 contagi e 236 morti (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina registra 41.229 nuovi contagi di coronavirus confermati ieri e altri 236 morti per complicanze legate al Covid-19. Questo, nel mezzo della crisi Ucraina, il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute, secondo le notizie del portale Ukrinform. Stando ai dati riportati dal sito, nel Paese almeno 4.462.970 persone hanno contratto il coronavirus e dall’inizio della pandemia si sono registrati 102.403 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’registra 41.229 nuovidi coronavirus confermati ieri e altri 236per complicanze legate al-19. Questo, nel mezzo della crisi, il bollettino diffusodal ministero della Salute, secondo le notizie del portale Ukrinform. Stando ai dati riportati dal sito, nel Paese almeno 4.462.970 persone hanno contratto il coronavirus e dall’inizio della pandemia si sono registrati 102.403 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

