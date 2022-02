Calcio: Zanetti 'Via la paura, Torino nuovo inizio per il Venezia' (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Avverto negatività, ma siamo in piena corsa e daremo tutto per mantenere la categoria", dice il tecnico dei veneti Venezia - Il Venezia riparte dallo Stadio Grande Torino. In tutti i sensi, perché ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Avverto negatività, ma siamo in piena corsa e daremo tutto per mantenere la categoria", dice il tecnico dei veneti- Ilriparte dallo Stadio Grande. In tutti i sensi, perché ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Con il Napoli non ho visto errori particolari' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Con il Napoli non ho visto errori particolari' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Con il Napoli non ho visto errori particolari' - napolimagazine : VENEZIA - Zanetti: 'Con il Napoli non ho visto errori particolari' - apetrazzuolo : VENEZIA - Zanetti: 'Con il Napoli non ho visto errori particolari' -