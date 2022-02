Brooke Shields posa in Senza veli a 56 anni | “Non ritoccate il mio corpo”

Brooke Shields posa in topless a 56 anni: “Non ritoccate il mio corpo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Brooke Shields, 56 anni, mostra tutta la sua bellezza in una campagna del brand di jeans Jordache, noto in USA per i suoi jeans firmati popolari tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80, che l’ha ingaggiata come modella per la campagna primavera 2022. I meravigliosi scatti, condivisi sui social dall’attrice, mostrano anche una particolare posa con la modella in Senza veli, con solo i jeans indosso. Uno scatto semplice e pulito: Brooke Shields che, di spalle, il viso a tre quarti, si copre il seno e mette in risalto i denim Jordache. Le foto sono state scattate da Cass Bird. La modella è da sempre un’icona della moda, fin da quando ha posato per Calvin Klein quasi 40 anni ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 11 febbraio 2022), 56, mostra tutta la sua bellezza in una campagna del brand di jeans Jordache, noto in USA per i suoi jeans firmati popolari tra la fine degli70 e l’inizio degli80, che l’ha ingaggiata come modella per la campagna primavera 2022. I meravigliosi scatti, condivisi sui social dall’attrice, mostrano anche una particolarecon la modella in, con solo i jeans indosso. Uno scatto semplice e pulito:che, di spalle, il viso a tre quarti, si copre il seno e mette in risalto i denim Jordache. Le foto sono state scattate da Cass Bird. La modella è da sempre un’icona della moda, fin da quando hato per Calvin Klein quasi 40...

