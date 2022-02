Traffico Roma del 10-02-2022 ore 11:30 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto sempre chiusa la Laurentina per lavori urgenti alla rete del gas è tra il raccordo è via di Vallerano in direzione Trigoria la strada invece è aperta verso Roma resta chiuso Inoltre lo svincolo della Laurentina in uscita dalla carreggiata esterna del raccordo in direzione valleranello Trigoria notevoli le ripercussioni anche in queste ore per il Traffico nella zona circostante Anche a largo raggio in particolare sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti ora in carreggiata interna tra Appia il Laurentina e sulla esterna invece ripartono dalla Magliana in coda il Traffico poi sulla vicina Pontina tra Castel di Decima è il raccordo anulare Il code sono segnalate anche su via di Vallerano verso la Pontina è su via di Castel di Leva in direzione della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto sempre chiusa la Laurentina per lavori urgenti alla rete del gas è tra il raccordo è via di Vallerano in direzione Trigoria la strada invece è aperta versoresta chiuso Inoltre lo svincolo della Laurentina in uscita dalla carreggiata esterna del raccordo in direzione valleranello Trigoria notevoli le ripercussioni anche in queste ore per ilnella zona circostante Anche a largo raggio in particolare sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti ora in carreggiata interna tra Appia il Laurentina e sulla esterna invece ripartono dalla Magliana in coda ilpoi sulla vicina Pontina tra Castel di Decima è il raccordo anulare Il code sono segnalate anche su via di Vallerano verso la Pontina è su via di Castel di Leva in direzione della ...

