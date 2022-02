Torre Annunziata, indagati il sindaco e mezzo comune. L’interlocutore per trovare i fondi Pnnr? Sotto inchiesta per camorra (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 15 novembre 2021 Umberto Onda, dipendente della partecipata “PrimaVera”, cognato di un consigliere comunale e nipote di un killer del clan Gionta, viene intercettato al telefono col sindaco di Torre Annunziata eletto nel Pd Vincenzo Ascione: “Domani pomeriggio prendiamoci un caffè, devo farti vedere delle cose”. Nel prosieguo annuncia di avergli procurato un appuntamento con un dirigente della Regione Campania. Il 16 gennaio 2022 i due si sentono di nuovo: “E ci sta una riunione pure per capire la composizione delle liste per la Città Metropolitana”. Le conversazioni sono riportate sul decreto di perquisizione che ha travolto il sindaco ed i vertici dell’amministrazione comunale di Torre Annunziata con accuse di concorso esterno in associazione camorristica e corruzione con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 15 novembre 2021 Umberto Onda, dipendente della partecipata “PrimaVera”, cognato di un consigliere comunale e nipote di un killer del clan Gionta, viene intercettato al telefono coldieletto nel Pd Vincenzo Ascione: “Domani pomeriggio prendiamoci un caffè, devo farti vedere delle cose”. Nel prosieguo annuncia di avergli procurato un appuntamento con un dirigente della Regione Campania. Il 16 gennaio 2022 i due si sentono di nuovo: “E ci sta una riunione pure per capire la composizione delle liste per la Città Metropolitana”. Le conversazioni sono riportate sul decreto di perquisizione che ha travolto iled i vertici dell’amministrazione comunale dicon accuse di concorso esterno in associazione camorristica e corruzione con ...

