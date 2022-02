Sci di fondo | Pechino 2022 | Therese Johaug vince la 10 km sul filo di lana! Battute le finlandesi e Nepryaeva

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è per la seconda volta medaglia d’oro alle olimpiadi Invernali di. La sua performance, però, è forse tra le più sofferte dell’intera carriera, con un lunghissimo duello nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli che la vede contrapposta alla finlandese Kerttu Niskanen. Alla fine sono quattro decimi a dividere le due al traguardo, conche riesce a prevalere in 28’06?3 per soli quattro decimi rispetto alla sua avversaria. E dire che Niskanen a un certo punto sembra potercela fare. Dopo parecchi cambi di leadership nei primi intertempi, è la finnica a tentare di dare lo scossone decisivo, prendendo un vantaggio di oltre 10 secondi al km 6.8., però, non è tipa da esser doma: rimonta, arriva a 1?3 a 1400 metri dalla fine e, con un ...