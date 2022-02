Prosegue il calo della curva epidemica in Italia, 75.861 nuovi casi e positività stabile a 11,1% (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 75.861 contro i 81.367 precedenti e soprattutto i 112.691 di giovedì scorso: una riduzione su base settimanale del 33%. I tamponi processati sono stati 683.715 (ieri 731.284) con un tasso di positività rimasto stabile all'11,1%. I decessi sono 325 (ieri 384): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 150.221. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Per il terzo giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 28 unità (ieri -26) con 83 ingressi del giorno, e sono 1.322 totali mentre i ricoveri ordinari sono 578 in meno (ieri -405), 17.354 in tutto. Anche oggi ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Ancora inlain. Isono 75.861 contro i 81.367 precedenti e soprattutto i 112.691 di giovedì scorso: una riduzione su base settimanale del 33%. I tamponi processati sono stati 683.715 (ieri 731.284) con un tasso dirimastoall'11,1%. I decessi sono 325 (ieri 384): le vittime totali dall'iniziopandemia sono 150.221. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministeroSalute. Per il terzo giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 28 unità (ieri -26) con 83 ingressi del giorno, e sono 1.322 totali mentre i ricoveri ordinari sono 578 in meno (ieri -405), 17.354 in tutto. Anche oggi ...

