Perché Anci chiama i Comuni a spegnersi per protestare contro il caro bollette (Di giovedì 10 febbraio 2022) È massiccia l’adesione delle amministrazioni locali alla protesta simbolica indetta da Anci contro il caro bollette, che invita per la sera del 10 febbraio a spegnere l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la Comunità. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 10 febbraio 2022) È massiccia l’adesione delle amministrazioni locali alla protesta simbolica indetta dail, che invita per la sera del 10 febbraio a spegnere l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per latà.

Advertising

0760risolutore : @Palazzo_Chigi L’Italia al buio, ecco perché tante città decidono di spegnersi Il caro-bollette manda in tilt i con… - LWiebeld : RT @ComunediBergamo: Giovedì 10 febbraio: un’ora di buio, dalle 20 alle 21, sulle Mura venete per aderire alla proposta dell’ANCI e lanciar… - BellelliAlberto : Palazzo dei Pio al 'buio' contro il rincaro dei costi energetici! Palazzo dei Pio al buio , perché Carpi aderisce… - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: Giovedì 10 febbraio: un’ora di buio, dalle 20 alle 21, sulle Mura venete per aderire alla proposta dell’ANCI e lanciar… - ComunediBergamo : Giovedì 10 febbraio: un’ora di buio, dalle 20 alle 21, sulle Mura venete per aderire alla proposta dell’ANCI e lanc… -