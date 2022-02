Milan, Rafael Leao vicino al rinnovo: dialogo ben avviato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si avvicina anche il rinnovo di Rafael Leao con il Milan, che è continuamente in contatto con il suo procuratore. Ecco le ultime. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si avvicina anche ildicon il, che è continuamente in contatto con il suo procuratore. Ecco le ultime.

Advertising

OptaPaolo : 9 - Rafael #Leão ha segnato 9 gol nel 2021/22 in tutte le competizioni, più di ogni altro giocatore del Milan. Il p… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @RafaeLeao7 vicino al rinnovo: dialogo ben avviato #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, @RafaeLeao7 vicino al rinnovo: dialogo ben avviato #ACMilan #Milan #SempreMilan - koki5_3 : RT @OptaPaolo: 9 - Rafael #Leão ha segnato 9 gol nel 2021/22 in tutte le competizioni, più di ogni altro giocatore del Milan. Il portoghese… - sportli26181512 : Il Milan si gode Leao: contro la Lazio arriva il nono gol stagionale, è record per il portoghese: Grazie alla rete… -