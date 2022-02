M5S | exit strategy ' salva Movimento' | nomina comitato garanzia e poi al voto capo politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Unaper uscire dal pantano, dove il M5S è finito a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ne ha congelato i vertici. A quanto apprende l'Adnkronos, tra le ipotesi in campo allo studio dei legali e dei piani alti del5 Stelle quella al momento più accreditata prevedrebbe la- da parte dello stesso Tribunale- di un curatore speciale: lo stesso Beppe Grillo, garante del. Oppure non attendere il Tribunale e fare in modo che Grillo, come è già nelle sue facoltà, indica immediatamente le votazioni deldi, composto da tre membri non eletti, secondo lo statuto rientrato in vigore a seguito della pronuncia del Tribunale partenopeo. Uno dei nomi che rimbalza con forza in queste ore ...