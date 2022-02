Luca Argentero ha una ‘parente’ molto famosa: sapete chi è? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutti amano Luca Argentero, ma in pochi sanno che ha una ‘parente’ molto famosa: sapete dirci chi è? Non lo immaginereste mai. Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Doc-nelle tue mani? A distanza di due settimane esatte dalla sua ultima messa in onda, il medical drama di Rai Uno è pronto a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutti amano, ma in pochi sanno che ha unadirci chi è? Non lo immaginereste mai. Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Doc-nelle tue mani? A distanza di due settimane esatte dalla sua ultima messa in onda, il medical drama di Rai Uno è pronto a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Doc 2, il cast balla sulle note di Jerusalema/ Video: show di Luca Argentero & Co. Gli appassionati aspettano le novità e gli sviluppi della serie con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, dopo lo stop di sette giorni fa legato al Festival di Sanremo 2022 . E in questo nuovo ...

Luca Argentero senza freni sulla moglie Cristina: quello che vuole veramente da lei Dopo aver coronato il loro sogno d'amore la scorsa estate, Luca Argentero parla del suo più grande desiderio. Un'importante rivelazione sul futuro della coppia. Il protagonista della toccante pellicola inizio anni 2000, ' Solo Un Padre ', ha voluto rivelare ...

Lutto per Luca Argentero: a Sanremo non ci sarà Corriere della Sera Luca Argentero ha una ‘parente’ molto famosa: sapete chi è? Tutti amano Luca Argentero, ma in pochi sanno che ha una ‘parente’ molto famosa: sapete dirci chi è? Non lo immaginereste mai. Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Doc-nelle tue mani? A ...

Doc 2, il cast balla sulle note di Jerusalema/ Video: show di Luca Argentero & Co. La scelta degli autori di Doc 2 di fare ballare medici e infermieri sulle note di Jerusalema è sicuramente un modo per celebrare il lavoro dei sanitari e per riportare agli occhi della gente la ...

