Koulibaly subito a disposizione | da cosa dipenderà la sua presenza con l’Inter

(Di giovedì 10 febbraio 2022) È ormai giunta al termine questa edizione della Coppa d’Africa che ha visto il Senegal di Kalidoutrionfare. In casa azzurra sono quindi rientrati alla base sia il difensore numero 26 che Zambo Anguissa. FOTO: Getty Images,Il centrocampista ha preso parte questa mattina alla sessione di allenamento a Castel Volturno, mentre il senegalese è atterrato oggi a Capodichino. Lain campo di questi due giocatori controda fattori differenti. Per Anguissa, infatti, la scelta di schierarlo o meno al posto di Lobotka ricadrà unicamente su Luciano Spalletti, che ha piena disponibilità del calciatore. Per quanto riguarda, invece, secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore azzurro comunicherà al tecnico le sue sensazioni ...

Advertising

NCN_it : CdS – Formazione anti-Inter: #Spalletti pronto a schierare subito #Koulibaly. #Lobotka in vantaggio su #Anguissa… - infoitsport : Napoli, il ritorno di Koulibaly: subito un bellissimo gesto - CalcioPillole : #Koulibaly è tornato oggi a #Napoli dalla Coppa d'Africa vinta con il Senegal. Il difensore punta ad essere subito… - zazoomblog : Napoli il ritorno di Koulibaly: subito un bellissimo gesto - #Napoli #ritorno #Koulibaly: #subito - news24_inter : #Koulibaly e #Anguissa titolari contro l'#Inter? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly subito

Considerando i rientri dalla Coppa d'Africa di Anguissa e del neo campione, oltre che al ... L'esterno d'attacco azzurro, in seguito alla lussazione alla spalla (ridotta) rimediata con ...... protagonista di uno strepitoso riscatto, che lo ha reso leader del centrocampo, o gettare... Nessun particolare dubbio, invece, in merito alla titolarità di. Qualora il difensore ...Considerando i rientri dalla Coppa d’Africa di Anguissa e del neo campione Koulibaly, oltre che al ritorno di Ounas ... L’esterno d’attacco azzurro, in seguito alla lussazione alla spalla (subito ...(Tutto Napoli) Accoglienza trionfale all'aeroporto di Capodichino per Kalidou Koulibaly, tornato in città dopo il trionfo con il Senegal nella Coppa d'Africa. Tappa a casa e poi subito al Training ...