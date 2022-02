Il Principe Carlo positivo al Coronavirus per la seconda volta: le sue condizioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per la seconda volta il Principe Carlo è risultato positivo a Covid-19. La La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per lailè risultatoa Covid-19. La La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House… - maurizioneri79 : Il Principe Carlo nuovamente positivo al #COVID19. Ora Elisabetta sarà in pensiero perché lui è anziano. - LuigiF97101292 : RT @Agenpress: Gb. Il principe Carlo positivo al Covid per la seconda volta. Si trova in isolamento - Agenpress : Gb. Il principe Carlo positivo al Covid per la seconda volta. Si trova in isolamento - angzarre : E quindi Lilibeth? Tutto ok? 'Londra, il principe Carlo per la seconda volta positivo al Covid' #Covid_19… -