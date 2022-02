Ferlaino | “Avevo paura di Berlusconi | diceva una cosa su Diego Rinnovo Mertens? saprei bene cosa fare Guardo solo il primo tempo per un motivo”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Corradoha parlato di Napoli-Inter e deldi. L’ex presidente ha ricordato anche alcuni momenti del Napoli di Maradona. Napoli-Inter è una partita che può valere lo scudetto, lo saCorrado. L’ex presidente del Napoli di Maradona ha parlato della big match ai microfoni del corriere dello sport.ha toccato tanti temi e si è lasciato andare anche a qualche ricordo che riscalda il cuore dei tifosi del Napoli: “Napoli che sfida le due Milano è proprio un gran bel revival. Possiamo soltanto sperare nell’epilogo giusto. Il Napoli quattro anni fa era in corsa per lo scudetto, poteva vincerlo e comunque giocarselo se non ci fosse stata quella Inter-Juventus e quella decisione di Orsato. Ora mi capita di leggere anche che a decidere quella ...

Advertising

napolipiucom : Ferlaino: 'Avevo paura di Berlusconi, diceva una cosa su Diego. Rinnovo Mertens? saprei bene cosa fare. Guardo solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferlaino Avevo

AreaNapoli.it

Grande appassionato di calcio, nel suo locale aveva ospitato Maradona, Sophia Loren,, ... sei stato un grandissimo maestro per me e per il mio lavoro che oggi, amo, grazie a te?solo 12 ...Perché questo soprannome? "È il grado checome paracadutista nel 1° Battaglione Folgore. Oggi ... Il primo è il presidente Corrado. Agli inizi degli anni '70 aveva costruito un parco ...Il dirigente Ferlaino cosa pensa di De Laurentiis? "Che se lotti per lo scudetto ed hai i bilanci in regola come li ha il Napoli non ci sono appunti da muovere". E il tifoso Ferlaino se gli ...NAPOLI - Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Napoli contro Milano, sperando non ci siano fattori esterni. Napoli che sfida le due Milano è ...