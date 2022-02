Elisabetta, che scoppiò a piangere in aereo il giorno in cui diventò regina (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quando il 6 febbraio 1952 Elisabetta diventò regina mostrò a tutti fin da subito la sua compostezza e il suo rigore, ma anche lei a un certo punto cedette. E quando fu sull'aereo che dal Kenya la riportava a Londra finalmente si concesse di piangere. Da sola, in bagno Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quando il 6 febbraio 1952mostrò a tutti fin da subito la sua compostezza e il suo rigore, ma anche lei a un certo punto cedette. E quando fu sull'che dal Kenya la riportava a Londra finalmente si concesse di. Da sola, in bagno

Advertising

FulvioPaglia : Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. - ilfoglio_it : Anche Marco Ventura si è dimesso da consigliere di Maria Elisabetta Alberti Casellati: è il settimo portavoce che l… - FranAltomare : Io oramai vivo per Elisabetta Canalis che mi dice da Manhattan quanto sia bella la Liguria. Per esempio io ora da M… - Marcellinosuper : RT @RinaRosu: Elisabetta Gardini è imbarazzante, politicamente zero, solo tifoseria. Incapacità totale a portare avanti un discorso sensato… - VanityFairIt : Quando il 6 febbraio 1952 Elisabetta diventò regina mostrò a tutti fin da subito la sua compostezza e il suo rigore… -