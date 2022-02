Dopo l’incontro tra Putin e Macron la parola torna alla diplomazia (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’iniziativa del presidente francese è stata accompagnata da un’ondata di sospetti e critiche, soprattutto sul reale impegno di Putin a diminuire la pressione militare russa intorno all’Ucraina. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’iniziativa del presidente francese è stata accompagnata da un’ondata di sospetti e critiche, soprattutto sul reale impegno dia diminuire la pressione militare russa intorno all’Ucraina. Leggi

Advertising

capuanogio : Incontro tra #Perisic e la dirigenza #Inter: il croato ora apre al rinnovo di contratto che scade in giugno. L'idea… - Internazionale : Dopo l’incontro tra Putin e Macron, la parola torna alla diplomazia. E intanto si moltiplicano sospetti e critiche… - CapitanCipe : RT @capuanogio: Incontro tra #Perisic e la dirigenza #Inter: il croato ora apre al rinnovo di contratto che scade in giugno. L'idea di un b… - franser_real : RT @capuanogio: Incontro tra #Perisic e la dirigenza #Inter: il croato ora apre al rinnovo di contratto che scade in giugno. L'idea di un b… - Yuro_23 : RT @capuanogio: Incontro tra #Perisic e la dirigenza #Inter: il croato ora apre al rinnovo di contratto che scade in giugno. L'idea di un b… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’incontro Dopo la maturità: al Manin un incontro con l'esperta Cremonaoggi