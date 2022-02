Covid | studio Artemisia Lab | giù i contagi ma ora i più colpiti sono i giovanissimi

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calano in Italia i, con una riduzione degli attuali positivi che oscilla tra il 26 e il 30% mentre il numero dei negativi è pari al 70-74%. E’ quanto emerge da unocondotto dalla ReteLab. Dati che – evidenzia la ricerca –direttamente proporzionali anche ad una riduzione delle richieste dei test molecolari. “Si potrebbe quindi pensare – si domandano gli esperti – all’entrata in una nuova fase dell’endemia, magari un’ultima fase prima di categorizzare il Sars CoV-2 come una normale influenza”? Intanto “la curva epidemiologica in Italia sta facendo inversione di marcia, con una maggiore circolazione di Sars CoV-2 tra i0-20 anni” e “la spiegazione – si legge – potrebbe essere la leggerezza di questi ultimi nel rispettare ...

Calano in Italia i contagi, con una riduzione degli attuali positivi che oscilla tra il 26 e il 30% mentre il numero dei negativi è pari al 70 - 74%. E' quanto emerge da uno studio. MORTALITA'. Una ricerca, inoltre, ci dice quanti anni di vita abbiamo perso nel 2020 per il Covid: è stato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale "Plos-one" uno studio di due ricercatori. Un gruppo di ricercatori dell'Humanitas ha identificato tre marcatori "spia" nella saliva e nel sangue, che permettono di effettuare un identikit predittivo del malato di covid grave. Lo studio, come ...