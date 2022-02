Coronavirus, i dati del 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 75.861, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 11.923.631. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 61.351 unità, quindi al momento risultano positive 1.813.274 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.322. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 17.354, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.794.598. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 325 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 150.221. Da ieri si registrano anche 137.221 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 9.960.136. Nuovi contagiati: 75.861 Contagiati totali: 11.923.631 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 75.861, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 11.923.631. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 61.351 unità, quindi al momento risultano positive 1.813.274 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.322. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 17.354, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.794.598. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 325 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 150.221. Da ieri si registrano anche 137.221 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 9.960.136. Nuovi contagiati: 75.861 Contagiati totali: 11.923.631 Incremento netto positivi: ...

