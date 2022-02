Canada, le proteste no-vax fermano la produzione (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’andamento decisamente positivo della curva epidemiologica dell’emergenza pandemica da Covid-19 delle ultime settimane, a livello globale, ha riacceso un barlume di speranza. I Governi di svariate nazioni, difatti, si dicono pronti ad una nuova fase di ripresa. In molti hanno cominciato a revocare le norme igienico-comportamentali che da due anni a questa parte ci hanno accompagnato. Mentre altri, al contrario, sono in procinto di farlo. Tuttavia, il virus sembrerebbe non essere l’unico ostacolo alla ripartenza. A ritardare, se non a vanificare del tutto gli sforzi di cittadini ed Esecutivi, ci sono le numerose proteste di coloro che si sono sempre detti contrari alle regole. Lo abbiamo visto in Italia, ma anche oltreoceano le cose non vanno di certo meglio. Stando a quanto riferisce un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, diverse manifestazioni no-vax starebbero bloccando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’andamento decisamente positivo della curva epidemiologica dell’emergenza pandemica da Covid-19 delle ultime settimane, a livello globale, ha riacceso un barlume di speranza. I Governi di svariate nazioni, difatti, si dicono pronti ad una nuova fase di ripresa. In molti hanno cominciato a revocare le norme igienico-comportamentali che da due anni a questa parte ci hanno accompagnato. Mentre altri, al contrario, sono in procinto di farlo. Tuttavia, il virus sembrerebbe non essere l’unico ostacolo alla ripartenza. A ritardare, se non a vanificare del tutto gli sforzi di cittadini ed Esecutivi, ci sono le numerosedi coloro che si sono sempre detti contrari alle regole. Lo abbiamo visto in Italia, ma anche oltreoceano le cose non vanno di certo meglio. Stando a quanto riferisce un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, diverse manifestazioni no-vax starebbero bloccando ...

