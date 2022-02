Better Call Saul 6: AMC annuncia la data di uscita (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo molta attesa Better Call Saul 6, l'ultima stagione della serie con Bob Odenkirk, ha una data ufficiale prevista per l'arrivo sugli schermi Better Call Saul 6, come avevano previsto i fan dopo la condivisione di un teaser, ha ora una data di uscita: i l 18 aprile sugli schermi di AMC. L'ultima stagione, composta da 13 episodi, sarà suddivisa in due parti che andranno in onda da aprile a maggio e, dopo una pausa di sei settimane, dall'11 luglio. La sesta stagione di Better Call Saul concluderà la storia del personaggio interpretato da Bob Odenkirk, completando la storia delle origini di Jimmy McGill/Saul Goodman e ricollegandosi quindi a Breaking Bad. Molti fan ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo molta attesa6, l'ultima stagione della serie con Bob Odenkirk, ha unaufficiale prevista per l'arrivo sugli schermi6, come avevano previsto i fan dopo la condivisione di un teaser, ha ora unadi: i l 18 aprile sugli schermi di AMC. L'ultima stagione, composta da 13 episodi, sarà suddivisa in due parti che andranno in onda da aprile a maggio e, dopo una pausa di sei settimane, dall'11 luglio. La sesta stagione diconcluderà la storia del personaggio interpretato da Bob Odenkirk, completando la storia delle origini di Jimmy McGill/Goodman e ricollegandosi quindi a Breaking Bad. Molti fan ...

