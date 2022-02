Barcellona, Laporta investirà tutto il budget sul top player! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quella che ci aspetta sarà un estate rovente sul fronte calciomercato. I due giovani più forti al mondo sono pronti a dominare la scena. Mbappè lascerà il Psg e molto probabilmente andrà a vestire la maglia del Real Madrid. Futuro più incerto invece per l’altro fenomeno del calcio mondiale, Erling Haaland. Barcellona Borussia Dortmund HaalandSecondo quanto riportato da MailOnline Sport Laporta farà all-in su di lui la prossima estate, andando aspendere tutto il budget sul mercato. La nuova era a Barcellona è già iniziata e Xavi è pronto ad accogliere il norvegese per far crescere ancor di più la sua squadra. Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quella che ci aspetta sarà un estate rovente sul fronte calciomercato. I due giovani più forti al mondo sono pronti a dominare la scena. Mbappè lascerà il Psg e molto probabilmente andrà a vestire la maglia del Real Madrid. Futuro più incerto invece per l’altro fenomeno del calcio mondiale, Erling Haaland.Borussia Dortmund HaalandSecondo quanto riportato da MailOnline Sportfarà all-in su di lui la prossima estate, andando aspendereilsul mercato. La nuova era aè già iniziata e Xavi è pronto ad accogliere il norvegese per far crescere ancor di più la sua squadra.

