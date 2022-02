Avanti un altro pure di sera viene sospeso: ecco cosa succede (Di giovedì 10 febbraio 2022) Avanti un altro pure di sera viene sospeso, ecco cosa succede al programma di Bonolis e Laurenti: salta l’appuntamento speciale. La versione serale sospesa: ecco cosa succede.Anche quest’anno, il programma di Bonolis e Laurenti è tornato su Canale 5 per intrattenere tutti gli spettatori nella fascia televisiva pre-serale; Avanti un altro! è ormai da dieci anni una certezza nel palinsesto Mediaset e, ogni volta, registra ascolti da record. In realtà però, l’appuntamento speciale con Avanti un altro! pure di sera non ha realizzato il ... Leggi su formatonews (Di giovedì 10 febbraio 2022)undial programma di Bonolis e Laurenti: salta l’appuntamento speciale. La versionele sospesa:.Anche quest’anno, il programma di Bonolis e Laurenti è tornato su Canale 5 per intrattenere tutti gli spettatori nella fascia televisiva pre-le;un! è ormai da dieci anni una certezza nel palinsesto Mediaset e, ogni volta, registra ascolti da record. In realtà però, l’appuntamento speciale conundinon ha realizzato il ...

