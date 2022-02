Atletica: Marcell Jacobs e Chituru Ali in gara nei sessanta metri a Lodz (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prosegue il cammino nei 60 metri indoor di Marcell Jacobs. Il campione olimpico azzurro sarà di scena a Lodz (Polonia) nella giornata di venerdì 11 febbraio. Lo statunitense Mike Rodgers l’avversario da battere. L’italiano torna in pista dopo il debutto vittorioso di Berlino. Il cast comprende anche un altro azzurro, il ventiduenne Chituru Ali. Tra gli iscritti anche lo slovacco Jan Volko, il ceco Jan Veleba, il britannico Eugene Amodadzie ed il polacco Przemyslaw Slowikoeski. Ci saranno due azzurre anche nella prova femminile, sempre sui sessanta metri. Si tratta di Zaynab Dosso e Aurora Berton. La più attesa è la padrona di casa Ewa Swoboda, oro europeo indoor a Glasgow nel 2019. Nel peso, torna in pedana Zane Weir e inaugura il 2022 Leonardo Fabbri. Al femminile ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prosegue il cammino nei 60indoor di. Il campione olimpico azzurro sarà di scena a(Polonia) nella giornata di venerdì 11 febbraio. Lo statunitense Mike Rodgers l’avversario da battere. L’italiano torna in pista dopo il debutto vittorioso di Berlino. Il cast comprende anche un altro azzurro, il ventiduenneAli. Tra gli iscritti anche lo slovacco Jan Volko, il ceco Jan Veleba, il britannico Eugene Amodadzie ed il polacco Przemyslaw Slowikoeski. Ci saranno due azzurre anche nella prova femminile, sempre sui. Si tratta di Zaynab Dosso e Aurora Berton. La più attesa è la padrona di casa Ewa Swoboda, oro europeo indoor a Glasgow nel 2019. Nel peso, torna in pedana Zane Weir e inaugura il 2022 Leonardo Fabbri. Al femminile ...

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - FidalRoma : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter azzur… - atleticaitalia : #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter a… - albertostretti : RT @abuongi: #Atletica Si parla di inizio giugno, per una replica della finale di Tokyo Marcell Jacobs @crazylongjumper might run a 100 in… - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs lanciato verso Lodz: Mike Rodgers l'avversario di punta. Rivincita del 2021 -