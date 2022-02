25esima giornata Serie A 2021/22: le designazioni arbitrali (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 25esima giornata Serie A 2021/22 in programma tra sabato 12 e lunedì 14 febbraio. 25esima giornata Serie A 2021/22: quali sono le designazioni arbitrali LAZIO-BOLOGNA- sabato 12/02 H. 15.00 Arbitro: Piccinini Assistenti: Bottegoni-Zingarelli Iv: Volpi Var: Orsato Avar: Passeri NAPOLI-INTER-sabato 12/02 H. 18.00 Arbitro: Doveri Assistenti: Costanzo-Bindoni Iv: Cosso Var: Di Paolo Avar: Valeriani TORINO-VENEZIA-sabato 12/02 H. 20.45 Arbitro: Giua Assistenti: Preti-Giallatini Iv: Meraviglia Var: Maresca Avar: Di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra sabato 12 e lunedì 14 febbraio./22: quali sono leLAZIO-BOLOGNA- sabato 12/02 H. 15.00 Arbitro: Piccinini Assistenti: Bottegoni-Zingarelli Iv: Volpi Var: Orsato Avar: Passeri NAPOLI-INTER-sabato 12/02 H. 18.00 Arbitro: Doveri Assistenti: Costanzo-Bindoni Iv: Cosso Var: Di Paolo Avar: Valeriani TORINO-VENEZIA-sabato 12/02 H. 20.45 Arbitro: Giua Assistenti: Preti-Giallatini Iv: Meraviglia Var: Maresca Avar: Di ...

