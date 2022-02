VIDEO | AEW Dark del 08 02 2022

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Torna AEW, il primo originale web show della All Elite Wrestling, in streaming tutte le settimane sul canale YouTube ufficiale della compagnia. In questo episodio 9 Match in programma, tra cui Serpentico contro Fuego del Sol e Aaron Solo contro Wheeler Yuta: Julia Hart vs. Kelsey Heather Powerhouse Hobbs vs. Gus De La Vega Adrian Alanis & Liam Gray vs. The Gunn Club (Austin Gunn & Colten Gunn) Mercedes Martinez vs. Queen Aminata Tony Vincita vs. Anthony Ogogo Anthony Henry vs. Lee Moriarty Kaci Lennox vs. Anna Jay Serpentico vs. Fuego Del Sol Aaron Solo vs. Wheeler Yuta

