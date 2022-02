Vaccino covid, Aifa: “In un anno 118mila segnalazioni eventi avversi” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – covid e Vaccino, sono state 118mila le segnalazioni di eventi avversi in un anno. “Era il 27 dicembre 2020 quando l’Italia e l’Europa celebravano il V-Day, il giorno che ha dato inizio alle campagne vaccinali contro covid, dopo i primi tragici mesi di pandemia. E’ passato un anno da allora e oggi il quadro sulla sicurezza dei vaccini può poggiare su un numero crescente di dati e su un primo bilancio: nel nostro Paese in un anno sono state inserite complessivamente nella Rete nazionale di farmacovigilanza quasi 118.000 (117.920) segnalazioni di sospetto evento avverso successivo alla vaccinazione covid (dato al 26 dicembre 2021) su un totale di oltre 108 milioni di dosi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –, sono statelediin un. “Era il 27 dicembre 2020 quando l’Italia e l’Europa celebravano il V-Day, il giorno che ha dato inizio alle campagne vaccinali contro, dopo i primi tragici mesi di pandemia. E’ passato unda allora e oggi il quadro sulla sicurezza dei vaccini può poggiare su un numero crescente di dati e su un primo bilancio: nel nostro Paese in unsono state inserite complessivamente nella Rete nazionale di farmacovigilanza quasi 118.000 (117.920)di sospetto evento avverso successivo alla vaccinazione(dato al 26 dicembre 2021) su un totale di oltre 108 milioni di dosi ...

