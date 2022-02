Vaccino anti-Covid, in Italia 22 morti e oltre 100mila eventi avversi in un anno: il report dell’Aifa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Covid e Vaccino, in un anno sono stati 22 i morti considerati correlabili alla somministrazione, pari a circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19?, presentato oggi dall’Agenzia Italiana del farmaco Aifa. “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – si precisa comunque nel report – i decessi osservati sono sempre nettamente inferiori ai decessi attesi. Non c’è quindi, nella popolazione di soggetti vaccinati, alcun aumento del numero di eventi rispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non vaccinata”. Sono state 118mila le segnalazioni di eventi avversi in un ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma –, in unsono stati 22 iconsiderati correlabili alla somministrazione, pari a circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini-19?, presentato oggi dall’Agenziana del farmaco Aifa. “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – si precisa comunque nel– i decessi osservati sono sempre nettamente inferiori ai decessi attesi. Non c’è quindi, nella popolazione di soggetti vaccinati, alcun aumento del numero dirispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non vaccinata”. Sono state 118mila le segnalazioni diin un ...

