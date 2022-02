"Sta mettendo su chili...": la bordata velenosa di Corona alla Berlinguer (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una battuta sulla presunta freddezza e una sul peso di Bianca Berlinguer: Mauro Corona stizzisce la conduttrice di Cartabianca Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una battuta sulla presunta freddezza e una sul peso di Bianca: Maurostizzisce la conduttrice di Cartabianca

ilpost : Nelle regioni del Norditalia non piove da un mese e mezzo, per via di un anticiclone persistente che sta mettendo i… - TeresaBellanova : Gli oncologi parlano di “effetto pandemia” che sta mettendo in crisi gestione dei reparti e attività chirurgiche. È… - laprofrinaldi : Sapete cosa significa YOLO? É l’acronimo di You Only Live Once, si vive una volta sola. È un principio che sta is… - maya86dsl : @lcontevladl @CottarelliCPI I commercianti sul lastrico li sta mettendo il governo....io se nn posso entrare in un… - Kuki7110 : @onordelvero2 Lui sta dicendo che si sta mettendo in discussione come persona..., vuole migliorare. Ricordate l'alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta mettendo Renzi e Toti, il nuovo Centro non interessa solo a loro: tutti i partiti si muovono nello spazio tra i due poli Perfino il duro e puro Matteo ci sta pensando a farsi centrista. E i primi passi da atlantista e ... mettendo in crisi il governo Draghi con la speranza di andare a votare, ammesso che Giuseppi stia ...

Sci alpino, Olimpiadi stregate per Shiffrin: 'Ho bisogno di fermarmi a riflettere su quanto accaduto' Questa uscita sta mettendo in discussione i miei ultimi 15 anni e tutto ciò che credevo di sapere sulla mia sciata, sullo slalom e sul modo di affrontare le competizioni dal punto di vista mentale. ...

