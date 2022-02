Sondaggi GFVIP: Gianluca ha forte rischio eliminazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sondaggi Grande Fratello Vip: ecco chi rischia di essere eliminato dalla casa Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Grande Fratello Vip: ecco chi rischia di essere eliminato dalla casa Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

SDevinu : @tizianasullalun Ci stanno le antipatie e le critiche però scendere a livelli talmente Bassi da dover fare sondagg… - narcisist7 : i sondaggi chiudono domani andate a votare se ancora non l’avete fatto #gfvip5 #gfvip6 #jessvip #solearmy… - Oj91280784 : @_De26 Sì ma è anche vero che in 2 giorni abbiamo aperto centinaia di profili ciascuno , e da diversi sondaggi avev… - commento21 : Il sondagfio dei sondaggi. Chi merita di più la finale? #gfvip - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2022, pronostici, quote e sondaggi: chi vince la finale del GF Vip? I favoriti #GFVIP #gfvip -