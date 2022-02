Short track, Pechino 2022: i quarti di finale dei 1000 metri femminili e le avversarie di Arianna Fontana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Appuntamento fissato venerdì 11 febbraio per il prossimo impegno di Arianna Fontana sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2022. La più grande pattinatrice italiana di sempre sarà impegnata nelle fasi finali dei 1000 metri, con l’obiettivo di raggiungere l’atto conclusivo e poi andare a caccia dell’undicesima medaglia olimpica della carriera nello Short track. Già bronzo a Pyeongchang 2018 su questa distanza, la fuoriclasse azzurra non è stata particolarmente sfortunata nel sorteggio dei quarti di finale e sarà di scena nella terza heat insieme alla canadese Courtney Sarault, la belga Hanne Desmet, la cinese Chutong Zhang e la giapponese Sumire ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Appuntamento fissato venerdì 11 febbraio per il prossimo impegno disul ghiaccio del Capital Indoor Stadium diin occasione dei Giochi Olimpici Invernali. La più grande pattinatrice italiana di sempre sarà impegnata nelle fasi finali dei, con l’obiettivo di raggiungere l’atto conclusivo e poi andare a caccia dell’undicesima medaglia olimpica della carriera nello. Già bronzo a Pyeongchang 2018 su questa distanza, la fuoriclasse azzurra non è stata particolarmente sfortunata nel sorteggio deidie sarà di scena nella terza heat insieme alla canadese Courtney Sarault, la belga Hanne Desmet, la cinese Chutong Zhang e la giapponese Sumire ...

