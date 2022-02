Serie A. La Juventus di Vlahovic punta alla scudetto e tifa Napoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il rendimento delle ultime giornate e l’arrivo con rete di Vlahovic hanno galvanizzato la Juventus. Fino a qualche turno orsono il massimo dell’aspirazione per la Juventus ed i suoi tifosi era quella di poter agguantare un posto utile per la prossima Champions League. La storia della stagione però potrebbe svelare prospettive sorprendenti per la Juventus che comincia a coltivare il clamoroso sogno del miracolo scudetto (leggi di più). Al momento i sogni della Juventus sono fantastici voli pindarici. In casa Juventus non si stilano tabelle di marcia. Allegri invita a giocare, e vincere, partita dopo partita. Ed i conti si faranno alla fine. In tale prospettiva il prossimo turno di campionato appare quanto mai intrigante. Al Diego Armando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il rendimento delle ultime giornate e l’arrivo con rete dihanno galvanizzato la. Fino a qualche turno orsono il massimo dell’aspirazione per laed i suoi tifosi era quella di poter agguantare un posto utile per la prossima Champions League. La storia della stagione però potrebbe svelare prospettive sorprendenti per lache comincia a coltivare il clamoroso sogno del miracolo(leggi di più). Al momento i sogni dellasono fantastici voli pindarici. In casanon si stilano tabelle di marcia. Allegri invita a giocare, e vincere, partita dopo partita. Ed i conti si farannofine. In tale prospettiva il prossimo turno di campionato appare quanto mai intrigante. Al Diego Armando ...

